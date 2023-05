Cerro Largo: «el intendente y la Provincia tienen 18 meses y tendrán que responder por 120 puestos de trabajo»

“La ordenanza que se aprobó es incompleta y hay 120 familias con riesgo de quedarse sin trabajo cuando teníamos la responsabilidad y herramientas a nuestro alcance. Hemos perdido la oportunidad de que la sociedad conviva en armonía en una estrategia win win, donde todos ganen”, disparó la concejala de Ahora Olavarría, Celeste Arouxet.

La referente del libertario Javier Milei en Olavarría cuestionó tanto al oficialismo como a la oposición local por aunarse para declarar reserva natural a Cerro Largo sin medir el impacto social.

“Cuando analizábamos el proyecto alerté que sólo estábamos presentando una respuesta parcial”, expuso y actuó en consecuencia al pedir en la sesión de este jueves que el expediente volviera a comisión.

“Lamentablemente se rechazó. Luego solicité abstenerme y también se me rechazó. No me quedó otra alternativa que votar en contra ya que no puedo acompañar algo que sólo da respuesta a una de las partes”, explicó.

En principio, dejó en claro que “la finalidad de conservar el Cerro es digna y no hay discusión sobre el tema pero debemos estar a la altura de la circunstancia y analizar el conjunto de la problemática”, enfatizó la concejala de Ahora Olavarría.

A su entender, el debate podría haber concluido en una ordenanza donde “se conserve y proteja el Cerro y al mismo tiempo se trabaje en un programa de contención para las 120 familias que en 18 meses corren el riego de quedarse sin trabajo”.

En ese contexto, puso como ejemplo el caso de Tandil donde “se vivió algo similar, tal vez en mayor escala, pero tuvieron un abordaje integral de la problemática. Trabajaron conjuntamente con Nación, Provincia, Municipio y llegaron a una solución donde cada parte cedió un poco y todos ganaron. Acá se podría haber trabajado en algo similar pero lamentablemente no se logró”.

En síntesis, “el tiempo corre y rápido. El intendente y la Provincia tienen 18 meses y tendrán que responder por 120 puestos de trabajo, pensar en un programa de contención del empleo para esas familias y ejecutarlo rápidamente”, insistió.

“No nos puede volver a pasar lo que sucedió con la fuente de trabajo que se perdió con el cierre del Matadero Municipal”, alertó.

Arouxet planteó que el Ejecutivo dispone de herramientas para evitarlo por contar con una Dirección de Minería cuyo presupuesto es de 10 millones de pesos, una Dirección de Medio Ambiente con 20 millones de pesos, una Dirección de Turismo con 35 millones de pesos y una Dirección de Empleo con 20 millones de pesos. “Los recursos están y los resultados deberían ser distintos a los que sufrieron los 20 trabajadores del Matadero”, analizó.

En ese plano, recordó la responsabilidad que demanda estar en la función pública. “Debemos bregar por el interés de todas las partes. Nuestro trabajo es buscar soluciones, defender la cosa pública pero también y, por sobre todas las cosas, el empleo, que es lo que dignifica a las personas”.

Su expectativa era encontrar una solución dentro de un contexto donde “se trabajara por la conservación y en un plan de inversiones para el desarrollo del sector turístico y también en la reubicación de las pymes para conservar el empleo”, sostuvo Arouxet.

Finalmente, manifestó estar sorprendida por “la rapidez con que se trató y el acompañamiento del Frente de Todos sin el resguardo de los trabajadores. Ellos sabrán los motivos. Espero ser yo la equivocada y que el turismo sea la futura fuente de ingresos de la localidad y de las 120 familias que hoy están directamente involucradas”.