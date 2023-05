César García y el aumento del agua: «Voy a hacer lo que no hacen los concejales»

La semana pasada el HCD de Olavarría aprobó un considerablemente aumento del agua. Dicho incremento fue votado con la mayoría conformada por los concejales de Juntos y la UCR-Juntos que avalaron de esa manera una actualización del 246% por el servicio que presta Coopelectric.

El abogado olavarriense César García habló este miércoles con Cadena 103 y adelantó que recurrirá la justicia y fue critico con los concejales, «voy a hacer lo que no hacen los concejales».

De esa manera anticipó que presentará un recurso de amparo y aclaró, «lo hago porque soy un usuario y consumidor y para que no se lleven por delante a 40 mil usuarios más».

Además lanzó una durísima acusación, «es una vergüenza política que tengamos hace 28 años esta cueva de ladrones que nos viene a meter la mano en el bolsillo como quieren”.

García explicó: “Coopelectric no se maneja como una cooperativa, sino como una empresa. Tiene una deuda de 3 mil millones de pesos, le hizo un préstamo de 60 millones a Infracom. Supuestamente todos somos dueños de la cooperativa, pero el accionista no tiene ni voz ni voto y encima como va a pérdida constante no se dividen los dividendos. Hace más de 28 años que no produce ganancia”.