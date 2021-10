César Valicenti: “la población no quiere volver a un modelo neoliberal»

En el inicio de la campaña electoral de cara las elecciones generales del mes de noviembre, uno de los refrentes del Frente de Todos en Olavarría y la Séptima Sección Electoral analizó la coyuntura, los cambios en los gobiernos nacional y provincial y además la batería de medidas que se está anunciando por estos días.

El Diputado Provincial César Valicenti brindó una entrevista al programa “Entre Amigos” de Radio Olavarría.

En primera instancia, luego de conocido el escrutinio definitivo, realizó un balance de las elecciones PASO y proyectó el trabajo de cara a las generales. “Hay datos que tenemos que sacar a partir de los resultados electorales. A partir del resultado electoral hay una fuerte discusión hacia el interior del Frente de Todos en función de entender el resultado y un mensaje claro de la ciudadanía es que hay que reflexionar, pensar algunas medidas de gobierno, agilizar decisiones que fundamentalmente tienen que ver con el carácter económico de las políticas públicas. Hubo que definir cambios para mejorar una propuesta de cara a la ciudadanía y esto se hizo una gran autocritica de la fuerza que hoy le toca gobernar el país y la provincia de Buenos Aires”, expresó a modo de introducción.

“Fue una elección que agarró al país, a la provincia y a los olavarrienses en la salida de una pandemia, entonces es una elección muy particular donde hubo un bajo porcentaje de electores relacionados con las últimas elecciones del 2019”, dijo y consideró que esta baja participación tiene que ver con que todavía “hay gente que tenía reparos con la cuestión sanitaria o tenía una visión sobre las PASO que no generaban una definición en su vida cotidiana, algo que tenemos que revertir para el 14 de noviembre”

A lo que agregó: “lo importante desde la política es que se tenga el reflejo necesario para entender el mensaje de las urnas, entender la expresión del pueblo y tomar las decisiones importantes de la manera más urgente posible para estar a la altura de las circunstancias”.

Sobre los cambios, particularmente de gabinete, expresó “nosotros tenemos que ser capaces de interpelar a la ciudanía y contarles el proyecto económico que encabeza Alberto Fernández y Axel Kicillof. Nosotros tenemos que acelerar este proceso lo máximo posible, quizás eso no se ve reflejado en el bolsillo de la gente”.

“Lo que se va a tratar de hacer es llegar a la mayor cantidad de gente, creemos que hay una multicausalidad en el resultado electoral. En Argentina, en la Provincia y en Olavarría existimos a una volatilidad cada vez más importante del voto: nosotros tenemos que llegar con un mensaje contundente”, analizó el Diputado Provincial.

Valicenti lanzó en gran parte de la entrevista fuertes criticas al macrismo y a los cuatro años de administración de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

El Legislador Provincial no esquivó responder sobre los escandalosos números de la pobreza en Argentina que dio a conocer el jueves el INDEC. “Nosotros no tenemos que dejar de decir que tuvimos cuatro años de Macri y dos de pandemia. La verdad que las medidas económicas que tomó el gobierno nacional, que fueron insuficientes de cara a la población evidentemente porque si no hubiésemos tenido los resultados que tuvimos”, dijo y amplió que esas medidas fueron para “amortiguar la pandemia y no para revertir la situación económica heredada”.

Consideró “hoy estamos en condiciones de mostrar resultados y acelerar esos resultados de cara a lo que viene. No solo para ganar una elección sino para revertir los problemas de nuestros vecinos”.

El Diputado Provincial cerró “la población no quiere volver a un modelo neoliberal que apueste a la timba financiera”.