César Valicenti: «Logramos representar al pueblo de Olavarría en su conjunto»

El diputado provincial, César Valicenti habló este domingo luego del contundente e histórico triunfo de Unión por la Patria y Maximiliano Wesner en Olavarría.

Maximiliano Wesner, en el centro de la ciudad y en medio de los festejos, calificó a César Valicenti como «un hermano de la vida» y posteriormente el Legislador Provincial que dejará su banca en diciembre habló con la prensa.

Primero, César Valicenti sostuvo: «evidentemente en Olavarría había una gran cantidad de vecinos y vecinas que necesitaban una expresión que los represente y evidentemente en Maxi han encontrado a esa persona. No paran de llegar vecinos a agradecerle, a abrazarlo, a sembrar sus expectativas en una futura gestión y me parece que eso estaba latente en la ciudad y una elección lo despertó, lo despertó. Hoy vemos que es un acompañamiento enorme».

César Valicenti lanzó algunas definiciones y dijo: «yo creo que nos tenemos que detener en hablar propositivamente. La campaña de Maxi apuntó a esa impronta al hablarle a los vecinos de las soluciones que tienen a sus problemas concretos. La verdad es que nosotros tuvimos la capacidad de dejar la grieta de lado y abrazar a todos los sectores» y siguió diciendo que se buscó, «no nacionalizar la política local, localizamos la campaña y a partir de eso me parece que logramos una representación mucha más amplia y me parece que logramos representar al pueblo de Olavarría en su conjunto, en una construcción muy heterogénea».

César Valicenti sostuvo, «rompimos con todos los estigmas y los mitos que nos quisieron instalar durante mucho tiempo. Nosotros somos personas de mucho diálogo, de mucha apertura, de mucha relación con todas las instituciones. No hacemos un cartel de eso, lo hacemos realmente, con el periodismo, con las instituciones. No decimos una cosa para las cámaras y detrás de las cámaras cuando se apagan hacemos otra. Somos muy genuinos y ojalá eso se pueda ver representado en una gestión concreta a través de Maxi, que me parece que es la síntesis y la expresión más genuina de todo esto».

Sobre el Intendente Ezequiel Galli, César Valicenti expresó: «Ezequiel nunca tendría que haber perdido el diálogo con la oposición en Olavarría. La verdad que nosotros, a él le guste o no, representamos una gran parte de Olavarría, inclusive siendo oposición. Entonces vos tenes que tener diálogo con la oposición, porque con la oposición se construye. La verdadera riqueza en la política está en el diálogo entre los que piensan diferente. No pretender que todos piensen como uno. Cuando uno pretende que todos piensen como uno, quiere monopolizar la idea. Y en política se trata de congeniar con aquellos que piensan distinto encontrando puntos en común. Lo hemos hecho nosotros y por eso hemos tenido este logro en lo electoral y ojalá que así lo podamos representar a través de la gestión».

Por último, César Valicenti habló de la decisión de Ezequiel Galli de definir a Maximiliano Wesner (hoy Intendente electo) como el candidato de La Campora. «Evidentemente no le sirvió, pero no es un problema nuestro. Nosotros no tenemos problemas. Nunca escondimos quiénes somos, cómo pensamos. Sabe todo el mundo cómo somos y cómo pensamos. La verdad que se dejó construir un estigma, me parece que en vano, y hoy quedó representado que no sirvió», cerró.

