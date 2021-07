Chano: Frederic “bancó” al policía pero rechazó el uso de Taser para esos casos

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, respaldó el accionar del policía bonaerense que le disparó al músico Chano Moreno Charpentier, aunque rechazó que el uso de las pistolas Taser sea el indicado para intervenir en casos donde existe una persona con capacidades mentales alteradas.

Frederic se mostró en concordancia con su par bonaerense, Sergio Berni, quien pocas horas después del hecho salió a defender el accionar del efectivo imputado “de hecho” en el caso del ex líder de Tan Biónica. “Comparto la apreciación de Berni pero vuelvo sobre el punto: si no tomamos en serio la ausencia que hay respecto de la salud mental estamos desplazando el eje de la discusión que no es si el policía actuó bien o mal. Eso lo decidirá la Justicia, (aunque) probablemente actuó en legítima defensa”, dijo.

“Se puede mejorar con la capacitación pero no alcanza. Hay que fortalecer áreas dentro de la Policía en articulación con el sistema de salud público y privado”, lanzó la ministra en diálogo con Radio con Vos. Y luego buscó quitarle responsabilidad al accionar del oficial subayudante Facundo Nahuel Amendolara: “El policía solo no puede hacer nada en una situación como esta. Es probable que no haya tenido margen de acción”. Y añadió: “Si los médicos psiquiatras no pueden responder a este tema, ¿qué se le puede pedir a la policía?”

Sin embargo, se diferenció de Berni, quien dijo que su el agente hubiese tenido una Taser la situación con el músico hubiese sido diferente. “Las Taser no son adecuadas para las personas con sus capacidades mentales alteradas”, sentenció la funcionaria.

“Cuando empezamos la gestión recibimos las 100 pistolas que había comprado Patricia Bullrich. Analizamos las pistolas y todo indica que no son adecuadas para las circunstancias en las que hay una persona con sus capacidades mentales alteradas”, comenzó su explicación la ministra. Y completó: “Ni en el caso de Chano ni en ningún otro se podría usar las Taser”. (DIB) FD