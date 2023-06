Cierre de listas: Galli reconoce que habrá «competencia interna» del PRO en todos los Municipios

El intendente municipal, Ezequiel Galli concedió una entrevista al portal Séptima Sección donde dio por hecho que el PRO tendrá interna en todos los municipios de PBA.

Los jefes comunales, e incluso Horacio Rodríguez Larreta, venían desalentando esa posibilidad aunque todo indica que finalmente sucederá.

“Los intendentes hicimos todo el camino. Hablamos primero con Mauricio (Macri) luego con Patricia y después con Horacio, también teníamos prevista una reunión con María Eugenia pero después que se bajó la suspendimos”, explicó en primer término el Intendente.

Sostuvo además, “Mauricio habló de la V, Horacio también de la V, Patricia por ahí no tan convencida. Hicimos el todo camino para lograr no tener competencia en los distritos donde gobernamos pero hoy parecería ser que eso no se va a lograr y que tendríamos competencia en los 135 municipios. Trabajando en ese armado, a mí me toca armar la séptima y tener competencia en los ocho distritos de la sección”.

Sostuvo, “creo que debería ser una interna de dos candidatos por distrito. No está definido quién sería el candidato del bullrichismo en Olavarría, también falta definir el radicalismo que tiene sus pretensiones. Mientras se definen los acuerdos, uno va buscando candidatos en las ciudades para tener la boleta de Santilli y Horacio con candidatos competitivos”.