A auditorio completo se desarrolló el taller “Desarmando estereotipos en los actos patrios escolares”

Con una asistencia de aproximadamente 80 estudiantes de formación docente, se llevó a cabo el último viernes el taller “Desarmando estereotipos en los actos patrios escolares”, que tuvo como sede el salón auditorio del Centro Cultural Municipal “San José”.

La propuesta fue organizada de manera conjunta por el IIAO, dependiente de la Dirección de Patrimonio municipal, y el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO-UNICEN).

Se trató de una jornada a cargo de las antropólogas e investigadoras de CONICET, Agustina Girado y Natalia Larrea, quienes propusieron un espacio de reflexión crítica sobre las narrativas históricas que se transmiten en las escuelas.

Durante el encuentro, se problematizaron las representaciones tradicionales de personajes de la época colonial, tales como las “damas antiguas”, los vendedores ambulantes y las personas afrodescendientes.

El taller abordó el modo en que estas figuras suelen aparecer de forma estereotipada y descontextualizada, invisibilizando las desigualdades y los conflictos sociales del pasado.

A través de una modalidad de exposición dialogada, se brindaron herramientas conceptuales —como las categorías de estereotipo, prejuicio y discriminación— para que las y los futuros docentes puedan diseñar actos escolares más inclusivos y comprometidos con una memoria histórica democrática.

Esta iniciativa da valor a la formación docente, considerando que los futuros educadores son los responsables de sostener y transformar estas prácticas pedagógicas en las instituciones educativas.

Sobre el IIAO

El Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría se inauguró un 4 de abril de 1970 bajo el ala del Museo Etnográfico “Dámaso Arce” y siguiendo la tendencia global de los principales museos, el MEDA (Museo Etnográfico “Dámaso Arce”) abrió su área de investigación para nutrir sus exposiciones arqueológicas y antropológicas.

En 2024 el IIAO recibió un nuevo impulso al ser reinaugurado en la sala Prof. “Hugo Ratier”, donde se ofrecen charlas, talleres y diversas actividades orientadas a la reflexión colectiva, la formación y la divulgación.

El Municipio de Olavarría, por decisión del intendente Maximiliano Wesner, inició la recuperación de este espacio con la mirada puesta en potenciar la investigación de las ciencias sociales, ofreciendo una biblioteca especializada en antropología y disciplinas asociadas, propuestas atractivas de cultura científica y un espacio de consulta abierto a la comunidad.

Las gestiones y labores desarrolladas desde la Subsecretaría de Cultura y Educación, mediante de la Dirección de Patrimonio Cultural, permitieron arribar a su reapertura que se concretó el día 2 de agosto de 2024, en el marco de un acto encabezado por el intendente Wesner y que reunió no sólo a integrantes de la comunidad académica, sino también a referentes de instituciones de distintos ámbitos.