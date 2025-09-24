Agustina Loos Matrella, su historia en el arbitraje de Olavarría: «Nunca me sentí diferente por ser mujer»

«Cuando yo comencé era la única, y fui la única por bastante tiempo», dijo Agustina Loos Matrella quien este miércoles fue parte de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

Agustina Loos Matrella es parte de la Asociación de Árbitros de Olavarría desde 2018, y desde su comienzos viene haciendo historia, de hecho, fue la primera mujer en la historia de la LFO en dirigir un partido de primera.

Si bien en sus inicios fue víctima de un hecho de violencia machista al dirigir un partido de inferiores en nuestra ciudad, con claridad Agustina Loos Matrella expresó: «Nunca me sentí diferente por ser mujer» y reconoció «tengo una personalidad muy fuerte y creo que eso se trasmite.»

Hoy Agustina Loos Matrella lleva sobre sus espaldas el hecho de haber abierto camino a otras tantas mujeres que de manera semanal dirigir distintas categorías del fútbol de la ciudad y la región.

Agustina Loos Matrella, a su corta edad pero con una carrera consolidada, ya fue contratada por AFA de manera tal que su recorrido parece no tener techo. «Fue la posibilidad de llegar a un lugar donde no muchos tienen la posibilidad de llegar», recordó Loos Matrella. Los días previos a la firma de ese contrato dijo que se vivieron «con mucho nerviosismo.»La primera arbitra de Olavarría reconoce, «nosotros tenemos que impartir justicia, no entramos a la cancha para ser el enemigo.»

Su debut en la Primera División en el Fútbol de Olavarría fue en el Torneo Apertura del 2022. Aquella tarde, Agustina fue la cabeza de la terna que también integraron dos mujeres: Martina Palahy y Sofía Velázquez.

«Yo me siento muy cómoda siendo árbitro principal», resumió Agustina cuando contó que en la actualidad se está desempeñando como cuarto árbitro en el Torneo Federal.

«Mujeres en el Federal A han dirigido muy pocas y creo que un partido. Yo tengo 25 años y la mayoría de mis colegas tienen cerca de 30. Estoy aprovechando en hacer experiencia. Estoy aprendiendo un montón», señaló.

«Esto es un camino muy largo, soy una afortunada por tener la edad que tengo y ya tener este recorrido», agregó.

La entrevista completa