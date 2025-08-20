Ariel Moscardi en CoNverSo: «Las tasas de suicidio en pacientes con obesidad son altas»

Este miércoles el médico cirujano Jorge Ariel Moscardi fue parte de un nuevo episodio de CoNverSo el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

enlineanoticias.com.ar

La charla abordó la enfermedad de la obesidad y las enfermedades que ésta genera. «El 60% de la población padece sobre peso u obesidad», dijo Moscardi que es el fundador y director del Centro Médico Chacabuco. En este punto, como dato durante la charla, Ariel Moscardi dijo que las tasas de suicidio en pacientes con obesidad «son altas» y superan el promedio.

Moscardi ha realizado más de 3000 cirugías bariátricas y alentó a las personas que padecen obesidad a que se asesoren dado que la cirugía se ha convertido en un tratamiento eficaz para enfrentar un padecimiento que genera más de 90 patologías relacionadas.

Moscardi destacó que en el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» funciona un programa de atención para pacientes con obesidad de bajos recursos y con residencia en el Partido de Olavarría. Ese programa funciona desde el año 2016 cuando el médico acercó la propuesta a quien por entonces era secretario municipal de salud, Ramiro Borzi.

Jorge Ariel Moscardi dijo que las obras sociales, para personas con recursos, también deben hacerse cargo de las cirugías y en este punto destacó el rol de IOMA: «Fue la primera obra social en garantizar la cobertura», señaló.

Respecto de las más 3000 cirugías realizadas dijo, «para Olavarría es un buen número.»