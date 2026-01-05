Colonia Hinojo celebrará su 148º aniversario con actividades abiertas a la comunidad

El Municipio de Olavarría invitó a la comunidad de todo el Partido y de la región a participar de las actividades previstas por el 148º aniversario de Colonia Hinojo, que se desarrollarán durante los próximos días.

El cronograma conmemorativo comenzará este lunes 5 de enero, fecha fundacional de la localidad, con la celebración de una misa al aire libre. El encuentro tendrá lugar a partir de las 19 horas, en la cruz ubicada en el predio del Club Santa Águeda, sobre uno de los accesos a la localidad. La convocatoria es abierta a toda la comunidad.

El festejo central se realizará el domingo 11 de enero, con una gran fiesta popular que incluirá presentaciones musicales en vivo, propuestas gastronómicas, artísticas y culturales, entre otras actividades pensadas para disfrutar en familia.

En el marco de la organización, se invita especialmente a instituciones, emprendedores y artesanos de Colonia Hinojo a sumarse a la celebración. Las personas interesadas podrán inscribirse acercándose a la Delegación Municipal de Hinojo o comunicándose telefónicamente al 491023.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este nuevo aniversario, que pone en valor la historia, la identidad y la vida comunitaria de una de las localidades más tradicionales del Partido de Olavarría.