Colonia Hinojo celebró su festividad patronal con una masiva procesión y misa

Fotos y Video de Mauricio Latorre

Colonia Hinojo se vistió de fiesta para celebrar la festividad de Nuestra Señora de la Natividad. La Parroquia Nuestra Señora de la Natividad, ubicada en esta localidad, anunció una serie de actividades religiosas y comunitarias para conmemorar la ocasión.

Actividades principales

El día central de la celebración que fue este lunes 8 de septiembre. La jornada comenzó a las 16 hs con la procesión que partió desde la parroquia. Al finalizar el recorrido, se llevó a cabo una misa seguida de la consagración a la Virgen. La celebración culminó con una chocolatada y una merienda comunitaria, promoviendo el encuentro entre los vecinos y los visitantes. Estuvo presente el Obispo de Azul Hugo Manuel Salaberry.

Agenda de eventos adicionales

Domingo 14: A las 16 hs, en la Asociación de los Alemanes del Volga, se presentará el libro «Colonia Hinojo, Madre de Pueblos Alemanes del Volga», escrito por Rolando y Carlos Hess.

La comunidad de Colonia Hinojo invita a todos a participar de estas celebraciones que unen la tradición religiosa con la rica herencia cultural de los alemanes del Volga, de la cual la localidad es un referente en la región.