Colonia San Miguel celebró su 144° aniversario

En el inicio de la tarde de este viernes se llevó a cabo el acto protocolar. El domingo se realizará la “Kerb”.

Con una jornada a pleno sol y la localidad completamente preparada para la ocasión, Colonia San Miguel celebró este viernes su aniversario 144 con un acto protocolar que contó con la presencia de funcionarios municipales, referentes de numerosas instituciones y comunidad en general. Los festejos y actividades alusivas continuarán durante el fin de semana, con la realización de la tradicional Kerb como principal evento en la jornada del domingo venidero.

Este viernes el acto protocolar inició minutos después de las 14 horas, con una importante concurrencia de personas, no sólo de la localidad sino también de distintos puntos del Partido.

Las palabras alusivas y de bienvenida, estuvieron a cargo en principio de la docente Paola Orsatti, de la Escuela Secundaria N.º 2. “El pueblo es muy particular. Colonia San Miguel se distingue de otros porque se encuentra organizada a partir de un trazado lineal paralelo a una avenida central que conserva parte del patrimonio arquitectónico de los alemanes del Volga. La estructura fundacional de nuestra sociedad sigue vigente para sus habitantes y constituye un atractivo histórico que revaloriza nuestra identidad”, ponderó.

“Resulta de vital importancia no dejar de lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de ser, nuestro origen, nuestra historia, nuestra unidad de pertenencia y con ello nuestros valores. Aquí nacimos y crecimos y juntos compartimos los primeros años de vida, donde la familia, los amigos y el tiempo de ocio fueron la clave fundamental en lo que somos como personas. Valores y modos de conducta que se conformaron en esos primeros años de vida y que nos acompañarán a lo largo de la misma, vivamos donde vivamos. Los invitamos a seguir trabajando para preservar nuestra identidad como descendientes de los alemanes del Volga”, concluyó.

También hizo uso de la palabra el vice presidente de la Unión de Colonias alemanas del partido de Olavarría, Osvaldo Pugliese. “Nos encontramos transitando el año de conmemoración de los 200 Años de Amistad Alemania en Argentina. Que comenzó con la primera inmigración programada en 1825 y que ha dejado tantas huellas y tan importante en nuestra Nación”, expresó.

Por último, en representación del Municipio de Olavarría, el director de Desarrollo de las localidades Gastón Sarachu señaló que “esta es una una ocasión que nos invita a rememorar el pasado, para continuar construyendo un presente y soñando un futuro. La identidad de los pueblos es lo que nos permite soñar y creer que que podemos seguir trasladando a las generaciones que vienen todos aquellos que seguramente soñaron los pioneros, los primeros colonos que un 3 de octubre de 1881 decidieron hacer de este su lugar en el mundo”.

Vale destacar que Omar Martell, con su acordeón, estuvo a cargo de las interpretación del Himno Nacional Argentino, y también de amenizar el desarrollo del acto.

Estuvieron presentes además el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo, el delegado de Sierras Bayas Alejandro Pereira, concejales, referentes institucionales, de seguridad y vecinos y vecinas.

Se contó con la participación de referentes integrantes de la siguientes instituciones: Jardín de infantes N° 920, Escuela primaria N° 5 “Independencia Argentina”, Escuela secundaria N° 2 Anexo 3021 Colonia San Miguel, Sociedad de fomento “Los amigos” de Colonia san Miguel, Unión de Colonias alemanas del Volga del partido de Olavarría, Sociedad de fomento de Colonia Hinojo, Sociedad de fomento de Colonia Nievas, Grupo de apoyo a la fiesta de Kerb y miembros de la Iglesia San Miguel Arcángel.

Además, también estuvieron presentes las banderas de ceremonia del Jardín de Infantes N° 920, de la Escuela Primaria N° 5 y de la Escuela de Educación Media N°2 Anexo 3021. También se pudieron ver banderas tanto argentinas como alemanas de numerosas instituciones.

La celebración incluyó además la realización de un desfile y el tradicional corte de la torta de cumpleaños. Se culminó con una merienda compartida en la Escuela N° 5.

Fiesta de la Kerb

Se recuerda que debido a las condiciones climáticas fueron suspendidas las actividades alusivas programadas para el sábado 4 de octubre.

Por ello, los festejos se focalizarán el día del domingo, con el siguiente cronograma:

Av. San Miguel Arcángel

08:00 a 11:00 horas: Apertura de la Fiesta de la Kerb.

12:00 horas: Ventas de comidas típicas, artesanías y distintos puestos a partir del mediodía, sobre avenida San Miguel Arcángel.

13:30 horas: Acto inaugural, palabras de apertura e ingreso de las banderas: Sociedad de Fomento “Los amigos”, Jardín de Infantes N° 920, Escuela N°5 “Independencia Argentina”, Anexo de la Escuela de Educación Media N°2, Iglesia, Centro de Jubilados, Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller”, Club Independiente, Unión de Colonias Alemanas del Volga del Partido de Olavarría, Ballet de la Dulce Vida de Mar del Plata, Ballet Vesna de Azul, Ballet Municipal de Danzas Alemanas Bir Bringen Freude y spicheros de Coronel Suárez.

Entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Jeremías Solís y del Himno Nacional Alemán interpretado por Ricardo Horvath, acompañados de su acordeón con la voz de Norma Schwindt.

14:45 horas: Actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”, dirigido por las profesoras Yesica Smith y Micaela Baier.

15:15 horas Actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul a cargo del profesor Carlos Schell.

15:45 horas: Actuación del Ballet de La Dulce Vida de Mar del Plata a cargo de su director Jorge “Niki” Brown Stickar, con las profesoras del grupo infanto-juvenil María Ortiz Kilp y Macarena Heim Stoessel.

16:15 horas. Actuación de apertura Banda Alemana Ritmo Inmigrante, de Santa Anita, Entre Ríos.

16:45 horas. Segunda actuación del Ballet de La Dulce Vida de Mar del Plata.

17:00 horas. Segunda actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul.

17:20 horas. Comienza a tocar la banda “Ritmo inmigrante”.

17:30 horas. Corte de la Torta Rusa gigante y se reparte al público, acompañada de la música de la orquesta.

18:00 horas. Segunda actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”.

18:30 horas. Gran cierre de la fiesta con el show del spitcher a cargo de los spicheros de Colonia 2 de Coronel Suárez acompañados de la música de la Banda “Ritmo Inmigrante”.