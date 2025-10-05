Colonia San Miguel pudo celebrar con una multitudinaria fiesta de la Kerb sus 144 años

Imagenes Mauricio Latorre

El clima e ste fin de semana condicionó a Colonia San Miguel que finalmente vivió este domingo una jornada de masiva celebración con la realización de la tradicional Fiesta de la Kerb, que se consolidó como el evento central de los festejos por el 144° aniversario de la localidad, de origen Alemán del Volga.

Con una jornada a que pese al fuerte viento contó con una gran afluencia de público de distintos puntos del Partido de Olavarría, las actividades se concentraron sobre la avenida San Miguel Arcángel, donde se combinaron la cultura, la gastronomía y la tradición de la comunidad.

Domingo: Danzas, música y la torta rusa gigante



Los festejos de la Kerb se focalizaron en el día domingo, ya que las actividades programadas para el sábado debieron ser suspendidas debido a las condiciones climáticas.

Desde el mediodía, el público pudo disfrutar de la venta de comidas típicas, artesanías y diversos puestos. El acto inaugural se realizó a las 13:30, contando con la presencia de banderas de ceremonia de numerosas instituciones locales y de las colonias alemanas de la región.

La música y la danza fueron protagonistas a lo largo de la tarde. Tras la entonación de los himnos nacionales argentino y alemán, interpretados por Jeremías Solís y Ricardo Horvath.

Subieron al escenario el Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”, los ballets “Vesná” de Azul y “La Dulce Vida” de Mar del Plata, y la Banda Alemana Ritmo Inmigrante de Santa Anita, Entre Ríos, que puso a bailar a los presentes.

Uno de los momentos más esperados de la tarde llegó cerca de las 17:30 con el tradicional Corte de la Torta Rusa gigante, que fue repartida entre el público presente al compás de la orquesta. El cierre de la fiesta, cerca de las 18:30, estuvo a cargo del show de los Spicheros de Colonia 2 de Coronel Suárez, poniendo punto final a una exitosa celebración. (En Línea Noticias)