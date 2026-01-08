Controles viales: El Municipio incorpora un alcoholímetro y un alómetro

El Municipio de Olavarría informa que en las últimas horas adquirió nuevo equipamiento para utilizar en controles viales. Se trata de dispositivos que fueron gestionados antes el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

La entrega, que se concretó en la jornada del último miércoles en la ciudad de La Plata en la sede de dicha cartera provincial, consistió en un alcoholímetro y un alómetro, el cual permite detectar la presencia de alcohol en el aliento sin necesidad de pipetas desechables.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Feijoo, y el Director de Fiscalización y Control de Tránsito y la Seguridad Vial Cristian Vázquez.

Concurrió el subsecretario de Protección Ciudadana del Municipio de Olavarría, Elías Quintas, quien estuvo acompañado por el concejal Gastón Sarachu. Además, también fue parte de la actividad el olavarriense Eduardo Rodríguez, subgerente de Relaciones Institucionales de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa).