Cuatro barrios no tendrán recolección de reciclables por el feriado

Por el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el martes 24 de marzo no se realizará la recolección diferenciada de materiales reciclables del Programa GIRO en las rutas Roja y Naranja.

La ruta Roja abarca los barrios Nicolás Avellaneda, Bancario y Martín Fierro; la ruta Naranja corresponde al barrio San Vicente. Los vecinos de esos sectores deberán abstenerse de sacar ese tipo de residuos ese día. Como alternativa, el Municipio recuerda que están disponibles los Eco Puntos distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

La medida no afecta la recolección tradicional de residuos, a cargo de Transporte Malvinas, que funcionará con normalidad.