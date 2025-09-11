Día del Maestro/ La inteligencia artificial transforma el aula

El celular como herramienta clave para los docentes.

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) cambió para siempre la forma en la que usamos el celular. Lo que antes era un dispositivo de comunicación hoy se convirtió en un asistente inteligente, personalizado y predictivo, que impacta en la vida cotidiana de personas de todas las edades.

Un informe reciente de GSMA Intelligence revela que el 78 % de los usuarios globales utiliza al menos una función de IA en su smartphone sin ser plenamente consciente de ello. Esto demuestra hasta qué punto la IA ya se integra de manera natural en nuestras rutinas diarias. Estas tecnologías aprenden del comportamiento de los usuarios, se anticipan a sus necesidades y ofrecen funciones que optimizan tanto lo personal como lo laboral.

El celular en el aula: de dispositivo a aliado pedagógico

En el marco del Día del Maestro, resulta clave destacar cómo esta revolución tecnológica también llegó a las aulas. Hoy los docentes utilizan el celular como una herramienta de trabajo indispensable:

Preparan clases más dinámicas gracias a asistentes de IA que resumen contenidos o generan presentaciones de manera automática.

Usan traducción en tiempo real para integrarse con estudiantes extranjeros o trabajar con materiales en otros idiomas.

Aprovechan asistentes de voz para dictar y organizar ideas sin interrumpir la dinámica de la clase.

Se apoyan en recomendaciones contextuales que les sugieren materiales o adaptan recursos según el ritmo del aula.

De esta manera, los smartphones dejaron de ser solo dispositivos de comunicación para transformarse en verdaderos aliados pedagógicos, acompañando a los maestros tanto en su vida profesional como en lo personal.

Infinix: tecnología accesible para maestros en Argentina

Conscientes de esta transformación, Infinix, la marca global de tecnología que ya se posiciona en fechas clave como el Día del Padre, el Día del Niño y el Día del Gamer, acerca al mercado argentino un portafolio de productos que combina lo último en tecnología a un precio que no tiene competencia local.

Entre sus lanzamientos más recientes se destacan:

HOT 50 Pro

Pantalla FHD+ de 6.78” con tasa de refresco de 120Hz y tasa de muestreo táctil elevada, ideal para clases virtuales, presentaciones o multitasking.

Chip Helio G100 de 6nm, que asegura fluidez y rendimiento.

Batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33W, perfecta para jornadas extensas de trabajo.

Herramientas de IA avanzadas, como AI Eraser (para editar fotos), AI Cutouts, AI Wallpaper y asistentes como Ask AI + Folax, que optimizan tiempo y tareas.

HOT 50i Pro

Pantalla HD+ de 6.6”, con excelente nitidez para leer, preparar materiales o dar clases virtuales.

Procesador Unisoc T606, eficiente y confiable para multitareas cotidianas.

Batería de 5.000 mAh, que garantiza autonomía durante todo el día.

Cámara trasera de 50MP, ideal para capturar momentos en clase, generar contenido o utilizar recursos visuales.

Diseño moderno y liviano, pensado para acompañar al docente tanto en su jornada laboral como en su vida personal.

Un mismo celular para enseñar, trabajar y disfrutar

La irrupción de la IA en los smartphones de Infinix convierte a estos dispositivos en asistentes inteligentes al alcance de todos. Para los docentes, esto significa la posibilidad de contar con un aliado tecnológico que los acompaña en cada paso: desde planificar una clase hasta relajarse al final del día.

En este Día del Maestro, Infinix celebra la labor de los educadores y refuerza su compromiso de acercar la mejor tecnología con precios accesibles, impulsando el uso de herramientas digitales que enriquecen tanto la enseñanza como la vida cotidiana.

