El establecimiento Madre Teresa de Calcuta de Loma Negra recibirá obras por más de $25 millones

El intendente Maximiliano Wesner anunció en la tarde de este viernes que el Municipio de Olavarría desplegará un ambicioso plan de obras que tendrá como destinatarias instituciones de educación especial de gestión privada del Partido. La novedad la comunicó en el marco de una mesa de trabajo con referentes institucionales y educativos que se concretó en horas de la tarde en la sala de reuniones del Palacio Municipal.

El establecimiento Madre Teresa de Calcuta ubicado en Entre Ríos 1495 en Loma Negra tendrá una inversión por más de 25 millones de pesos.

Se realizarán las siguientes obras:

Demoliciones:

_ Se retira hoja de la puerta P1 de madera.

_ Picar revoques con humedad en hall y depósito.

Obras nuevas:

_ Arreglos de revoques y placas de Durlock en el hall y depósito, se pintan con látex blanco.

_ Colocar membrana aluminizada sobre losa de baños y cargas con filtraciones.

_ Terminar las cargas y desagües pluviales de la losa.

_ Terminación de los baños nuevos:

_ Proveer y colocar 2 puertas de 0.90x2mts en los baños.

_ Desagües cloacales, instalación de agua fría con provisión y colocación de griferías, desde tanque de agua el cual se provee y coloca.

_ Instalación eléctrica.

_ Colocación de piso sobre carpeta hidrófuga, revestimiento hasta los 2.40 mts de alto y se coloca el cielorraso.

_ Pintura exterior e interior de los baños.

_ Terminaciones en baños: zócalos, artefactos, etc.

_ Construcción del paredón con bloques de hormigón de 20x20x40, con capa aisladora horizontal, se revocan y pinta.