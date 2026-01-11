El Mercado de Artistas y la Noche Flúor convocaron un gran marco de público en el Museo Dámaso Arce

El Museo Dámaso Arce fue escenario, en la tarde y noche del último viernes, de una jornada que combinó arte, música y experiencias sensoriales, con una destacada convocatoria de público. Las propuestas Mercado de Artistas y Noche Flúor, enmarcadas en el calendario de Olavarría en Verano, reunieron a grandes y chicos en una actividad distinta, atravesada por la creatividad y la participación.

La jornada comenzó cerca de las 18 horas con el Mercado de Artistas, que permitió recorrer el museo y conocer obras y producciones de artistas locales. La iniciativa brindó un espacio de visibilización y comercialización para creadores que no siempre cuentan con ámbitos estables donde difundir su trabajo, generando un contacto directo con el público.

La propuesta apuntó a fortalecer el vínculo entre artistas y comunidad, poniendo en valor la identidad cultural y el patrimonio local a través de producciones originales.

Con el correr de la tarde, alrededor de las 20 horas, el patio del museo se transformó en escenario para la música en vivo. Allí se presentaron Luna y Valentina y Música para contar, con las interpretaciones de Agustín Begue, Inés Maddío e Ignacio Carlotto, en un clima distendido que acompañó el cierre del recorrido artístico.

De manera paralela, los más chicos fueron protagonistas de la sala flúor, una experiencia sensorial que invita a descubrir el arte desde la interacción, estimulando la curiosidad y la creatividad.

La sala flúor puede visitarse de miércoles a domingo desde las 19:30 horas y permanecerá abierta hasta el 1 de febrero. No requiere inscripción previa, aunque cuenta con cupos limitados.