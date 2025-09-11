El Municipio de Olavarría presente en el XX Congreso de Historia de los Pueblos en La Plata

Participaron la directora de Patrimonio Cultural Dana Vergara y la encargada del Archivo Histórico Municipal Mónica Poggi, quienes valoraron el encuentro como “sumamente positivo”.

El Municipio de Olavarría informa que referentes municipales del área de Cultura estuvieron presentes en el XX Congreso de Historia de los Pueblos, que se llevó a cabo durante los días 3 y 4 de septiembre, en la ciudad de La Plata.

Participaron del encuentro la directora de Patrimonio Cultural del Municipio de Olavarría, Dana Vergara y la encargada del Archivo Histórico Municipal Mónica Poggi.

El Congreso fue organizado por el Archivo Histórico Provincial y el Instituto Cultural, para poder avanzar colaborativamente en la organización de la Red de Archivos de la provincia de Buenos Aires donde se encontraron numerosos archivos de la provincia y se desarrolló una mesa de trabajo colectiva.

Para la directora de Patrimonio Cultural del Municipio Dana Vergara la experiencia fue sumamente positiva teniendo en cuenta que “poder participar activamente de un espacio abierto de intercambio entre archivos de todo el territorio provincial, permite una construcción colectiva, que impulsa la cooperación horizontal y el trabajo en red de los archivos, y posibilita -entre otros objetivos- optimizar la gestión del patrimonio archivístico provincial”.

El objetivo de este Congreso, fue rescatar la pluralidad de enfoques y multiplicidad de temas, que promuevan la indagación del pasado bonaerense articulándolo con el presente, sus interrogantes e interpelaciones, incluyendo perspectivas como las de géneros y decoloniales, y manteniendo vigentes los debates sobre Memoria, Verdad y Justicia.