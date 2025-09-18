El Municipio realizó una charla de “Prevención del suicidio adolescente”

Este jueves por la mañana se llevó a cabo la capacitación “Prevención del suicidio adolescente”, destinada a personal municipal en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio que se conmemora cada 10 de septiembre.

Este tipo de jornadas –que se desarrollan de manera permanente- tuvo lugar en el Salón Rivadavia, a cargo de la Dra. María Alejandra Vitale: médica especialista en psiquiatría y psicología médica infanto-juvenil, referente del Programa Municipal de Capacitación para el Abordaje con Niñeces, Adolescencias y Familias de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos.

Participaron trabajadoras y trabajadores municipales de la mencionada Subsecretaría, así como también equipos de instituciones educativas relacionadas con la salud mental, niñeces y adolescencias, quienes pudieron intercambiar experiencias y fortalecer sus herramientas de intervención.

La Dra. María Alejandra Vitale subrayó la necesidad de continuar desarrollando este tipo de instancias: “Estos espacios de intercambio son fundamentales para adquirir más herramientas en la prevención. La escucha, el afecto y el acompañamiento son claves para estar presentes y brindar respuestas a nuestras niñeces y adolescencias”.

Además, es fundamental señaló que, “desde el lugar que cada persona ocupa en las cotidianidades de los servicios, pueda fortalecerse en estas temáticas para actuar con seguridad y operatividad de acuerdo a las circunstancias, en base a información adecuada y en un marco de cuidado”.