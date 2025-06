El Municipio recibió a los vecinos que compraron terrenos en el macizo Los Palmares: el proyecto vuelve al HCD

Finalmente se realizó la reunión entre los vecinos que compraron terrenos en el macizo de tierra denominado Los Palmares, pasado el mediodía de este martes con la jefa de gabinete Mercedes Landivar, y los funcionarios, Orfel Fariña, Juan Sánchez y del área legales de la municipalidad.

Los damnificados fueron alrededor de 20 de un total 100 que buscan respuestas sobre la situación de los terrenos que compraron en Los Palmares.

Cuatro de ellos hablaron con En Línea Noticias y la periodista Claudia Bilbao «Desayuno con Noticias» y señalaron que, «la verdad, agradecida porque la atención que habíamos reclamado ya el pedido hace como 10, 15 días y quedó aclarado dudas que nosotros teníamos.»

«Nosotros, aclaramos para todo que esto es en forma privada, porque ni se perjudicó ni se favoreció el gobierno anterior, ni este. Nosotros compramos a una inmobiliaria lotes de una persona que después esta persona lo vende o lo pasa a un fideicomiso. Lo que nos desayunamos hoy, que nosotros tenemos que ser parte de ese fideicomiso.»

De acuerdo a lo que señalaron los vecinos el proyecto vuelve al Concejo Deliberante luego de ser retirado por que, «los propietarios empezaron a acercarse a la municipalidad para reclamar, entonces ellos lo retiran porque no tenían conocimiento de que había gente que había adquirido lotes.»

«Tenemos una noticia hoy que nosotros tenemos boletos firmados de compra en el año 2022 y el fideicomiso se firmó en el 2023. Entonces, bueno, eso es un tema que vamos a tener que esperar que el Concejo lo reciba, lo trate, pedir alguna reunión al Concejo Deliberante, a todas las bancadas y después de ahí ver cómo se continúa», agregaron

«Hoy, sinceramente, tenemos que esperar que lo trate el Concejo. El Ejecutivo ya nos dijo que de ellos no depende más, pasa al Concejo Deliberante, eso es lo que nos dijeron hoy» señalaron.

Por otro lado aclararon que, «somos un grupo de vecinos que con mucho sacrificio compramos un lote y hoy nos vemos en el medio de algo que lo desconocemos, o sea, empezamos con temas legales. No era lo que esperábamos. Compramos de buena fe todos en una inmobiliaria local, pero bueno, se dieron así las cosas y tendremos que ya a los tiempos se fueron totalmente lo que nos habían dicho en un momento y, bueno, tendremos que ver cuáles son los pasos a seguir.»

Ante la consulta si se sentían estafados indicaron que, «hasta ahora yo me siento damnificada, hasta ahora. No quisiera usar la palabra estafada, pero bueno, hasta ahora me siento damnificada porque no me siento con las respuestas que quiero tener.»