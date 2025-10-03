El Obispo Salaberry invita a la Peregrinación Diocesana a Luján

El próximo 12 de octubre tendrá lugar la Peregrinación Diocesana al Santuario de Luján. Según el cronograma establecido, en primer lugar la Santa Misa y posteriormente el Rezo del Rosario.

Mons. Hugo Manuel invita la comunidad a participar en dicha jornada que transcurre año tras año en la Basílica N. S. de Lujan. La concentración será a las 7.30 horas en Plaza Belgrano, para ingresar al templo en procesión y celebrar la Misa a las 8 horas; a las 14 horas será el Rezo del Rosario.