Emotiva carta de agradecimiento tras el incendio en el geriátrico del barrio Isaura

Las familias vinculadas a la residencia afectada por el incendio ocurrido la semana pasada en el barrio Isaura difundieron una carta pública de agradecimiento y reconocimiento, en la que destacaron el compromiso humano, la solidaridad y el trabajo desplegado durante el siniestro y en las horas posteriores.

El mensaje resalta especialmente la labor del cuerpo de Bomberos, a quienes se les reconoce la entrega, la valentía y la vocación de servicio, subrayando que pusieron “el cuerpo y el alma” para cuidar la vida de otros. En el texto también se recuerda a quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber, señalando que su ejemplo quedará grabado en la memoria de la comunidad.

El agradecimiento se extiende al personal de salud, tanto del hospital como de clínicas privadas, incluyendo médicos, enfermeros, auxiliares, choferes y personal de guardia, por el acompañamiento, la asistencia y el profesionalismo demostrados en un contexto de extrema urgencia.

Asimismo, las familias destacan el accionar de los vecinos del barrio Isaura, valorando los gestos de empatía, la ayuda desinteresada y la cercanía en los momentos más difíciles.

La carta está firmada de manera colectiva como “familias de la residencia”, y pone el acento en la solidaridad como valor central que emergió en medio de la tragedia.

La carta completa

Hoy nos toca escribir desde un lugar que duele, pero también desde un lugar profundamente agradecido. El siniestro que vivimos el lunes pasado nos atravesó como comunidad y nos dejó una herida difícil de nombrar. En medio del miedo, la incertidumbre y la pérdida, apareció lo más valioso que tiene una sociedad: el compromiso humano.

Queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento al cuerpo de Bomberos, hombres y mujeres que, con una vocación inmensa, pusieron el cuerpo y el alma para cuidar la vida de otros. Su entrega fue absoluta, desinteresada y valiente. Algunos de ellos dieron su vida en ese acto de amor inmenso que es servir. No hay palabras que alcancen para honrar semejante gesto. Su ejemplo queda grabado para siempre en nuestros corazones, en nuestras familias y en esta comunidad que no los olvidará.

Nuestro reconocimiento y gratitud también se extiende al personal de salud, tanto del hospital como de las clínicas privadas: médicos, enfermeros, auxiliares, choferes, personal de guardia y todos aquellos que trabajaron incansablemente. En medio del caos y la urgencia, sostuvieron, asistieron, acompañaron y cuidaron con profesionalismo, humanidad y un compromiso que merece ser profundamente honrado.

Asimismo, queremos hacer un reconocimiento especial y lleno de gratitud a los vecinos del barrio Isaura. Gracias por no mirar hacia otro lado, por involucrarse, por acercarse, por tender una mano, por cada abrazo, cada palabra, cada gesto de empatía. En los momentos más oscuros, fueron luz. Nos recordaron que cuando el dolor es compartido, pesa un poco menos, y que la solidaridad sigue siendo un valor vivo.

Este agradecimiento nace desde lo más profundo, porque en medio de la tragedia descubrimos que no estamos solos. Que hay una red invisible de personas que sostienen, que acompañan y que eligen estar.

A cada bombero, a cada trabajador de la salud, a cada vecino, a cada persona que se comprometió sin pedir nada a cambio: gracias. Gracias por el amor, por la valentía y por la humanidad demostrada. Honramos su entrega y llevaremos su ejemplo siempre con nosotros.

Con profundo respeto y agradecimiento,

familias de la residencia