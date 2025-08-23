En el Instituto de Educación Especial Helen Keller se realizarán obras por más de $16 millones de pesos

El Municipio desplegará un ambicioso Plan de Obras para Escuelas de Educación Especial de Gestión Privada y eso incluirá que se realice una inversión de más de 16 millones de pesos en el Instituto de Educación Especial Helen Keller.

Sobre el plan de obras anunciado este viernes, el Intendente Wesner dijo: “Es igualdad de derechos, de oportunidades. Vamos a destinar alrededor de 170 millones de pesos para concretar distintas obras, por eso esta mesa de trabajo. Queremos generar un ida y vuelta, como lo hacemos también con cada escuela pública que visitamos. Un intercambio que sin dudas se va a traducir en una mejor calidad de vida de todas las personas que transitan las instituciones. En un contexto lamentable, adverso para las personas con discapacidad, nosotros seguimos acompañando y queremos hacerlo de manera compartida, entre todos”.

En el caso del Instituto de Educación Especial Helen Keller las obras serán las siguientes:

_ Impermeabilización de cubierta de Salón de Usos Múltiples

_ Pintura de muros interiores y exteriores



