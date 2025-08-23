En IDEO se realizarán obras por más de $20 millones de pesos

El intendente Maximiliano Wesner anunció en la tarde de este viernes que el Municipio de Olavarría desplegará un ambicioso plan de obras que tendrá como destinatarias instituciones de educación especial de gestión privada del Partido. La novedad la comunicó en el marco de una mesa de trabajo con referentes institucionales y educativos que se concretó en horas de la tarde en la sala de reuniones del Palacio Municipal.

El jefe comunal estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landivar, el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director Fabian Rubare, quien fue el encargado de explicar en qué consistirá cada obra, la cual surge de un relevamiento que fue iniciado desde la Jefatura de Educación de Gestión Privada de la Región 25. Romina Altafini, su responsable agradeció “esta mirada integrada del sistema educativo. Es algo que me emociona mucho, garantiza el derecho a la educación a la calidad, en condiciones”.

En el caso de IDEO las obras serán variadas y significará una inversión de más de $20 millones. Los trabajos incluirán

IDEO, Cerrito N°3259

_ Intervenir cubiertas con filtraciones, revitalizar y poner en valor el edificio.

_ Colocación de la membrana aluminizada aislante

_ Reemplazo de aberturas

_ Instalación eléctrica

_ Pintura