Este martes se conmemora el Día de la Industria

El Municipio de Olavarría recuerda que este martes, como sucede cada 2 de septiembre, se conmemora en nuestro país el Día de la Industria, fecha que conmemora la primera exportación desde el territorio argentino, que sucedió en el año 1587, con destino al país vecino de Brasil. La celebración se incorporó al calendario nacional en el año 1941.

Para un distrito como el nuestro no es un día más, es una jornada marcada de manera indeleble. Olavarría, como corazón productivo de la provincia de Buenos Aires, ha estado siempre vinculada con el crecimiento del país, acompañando la capacidad y, más aún, el potencial de la industria argentina.

Hoy, lamentablemente, la realidad nos muestra un panorama totalmente distinto al que supo y puede ser. La industria olavarriense, uno de los motores de la economía local, se encuentra totalmente afectado por la decisiones macroeconómicas. Un entramado productivo constituido por grandes, medianas y pequeñas empresas, que en su conjunto aportan al desarrollo tecnológico, dan valor agregado, crean empleos, pero sin embargo atraviesan un escenario de inestabilidad e incertidumbre debido a las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional.

En este día, y ante la compleja situación local, es necesario destacar a quienes pese a todo siguen invirtiendo, confiando, insistiendo. Por su resiliencia, sus ganas de seguir haciendo y creciendo.

Desde el Municipio destacamos esa impronta distintiva del empresario, que generan inversiones, que apuestan, que generan trabajo y empleo, acciones que derraman económicamente en la ciudad.

Ante este difícil panorama económico nacional, la peor parte se la llevan los vecinos y vecinas, quienes pierden sus fuentes de trabajo ante la retracción económica que hoy estamos transitando. Entendiendo que detrás de cada empresa, grande o chica, hay familias, vecinos y vecinas que tienen proyecciones y piensan en futuro.

Este 2 de septiembre debemos unir y levantar las voces, para llamar a la reflexión al gobierno nacional, haciéndoles ver y entender que la obra pública es generadora de trabajo y movimiento económico. Que la apertura de las importaciones de manera indiscriminada ocasiona una competencia desigual, que desprotege a la industria nacional.

Entendiendo estas dos grandes cuestiones y tomando las medidas necesarias, Olavarría podrá volver a ser nuevamente el Corazón Productivo de la Provincia de Buenos Aires y del trabajo.

Las fuerzas y las ganas están, sigamos generando todas las acciones posibles para recuperar el camino y seguir mejorando la ciudad, con diálogo y consenso con la matriz productiva de la ciudad, con una gestión municipal dispuesta al trabajo conjunto.