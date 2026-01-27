Extienden la inscripción para la residencia estudiantil destinada a jóvenes de zonas rurales

El Municipio de Olavarría informó que se prorrogó el plazo de inscripción para acceder a la residencia destinada a estudiantes de localidades rurales del Partido, un espacio impulsado con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y a la formación profesional.

Las personas interesadas podrán anotarse hasta el próximo 27 de febrero, mediante un formulario online. Se aclaró que se trata de una preinscripción, ya que una vez finalizado el plazo se conformará un equipo técnico integrado por profesionales de trabajo social, psicología y salud, que llevará adelante el proceso de evaluación de las y los postulantes y el acompañamiento de sus trayectorias educativas.

En una segunda etapa, se realizará el proceso de renovación, que tendrá en cuenta el desempeño académico y aspectos vinculados a la convivencia dentro de la residencia.

Entre los requisitos se establece tener entre 17 y 25 años y acreditar residencia real en zonas o localidades rurales del Partido de Olavarría. Ante consultas o inquietudes, las personas interesadas podrán comunicarse vía WhatsApp al 2284 737766, únicamente por mensajes, de lunes a viernes de 7 a 15 horas.

Desde el Municipio se recordó que la creación de este espacio formó parte de la plataforma de gobierno presentada por Maximiliano Wesner en 2023, antes de asumir como intendente. Además, en 2024, el Concejo Deliberante Estudiantil y el CEPT N° 8 de Espigas impulsaron una propuesta con el mismo objetivo, que fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.

La residencia estará ubicada en el centro de la ciudad y actualmente se encuentra en proceso de puesta en valor y acondicionamiento, para garantizar que las y los residentes cuenten con los servicios y comodidades necesarias.

El Partido de Olavarría posee una amplia extensión territorial, con numerosas localidades rurales que, en algunos casos, se encuentran a más de 100 kilómetros de la ciudad cabecera, donde se concentran los centros educativos y casas de altos estudios. En ese contexto, la residencia surge como una respuesta a la falta de espacios de alojamiento que permitan a las y los estudiantes continuar su formación.