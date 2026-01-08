Falleció la artista olavarriense que fue coautora de la escultura «Vínculos»

La artista Marian Jael Angeletti de Cueto (38) falleció este miércoles 7 de enero. Su figura tiene especial relevancia para Olavarría por haber sido coautora de la escultura “Vínculo”, emplazada en la rotonda de las avenidas Del Valle y Pellegrini.

Angeletti de Cueto —junto al escultor Cristian Bulant— inauguró la obra en julio de 2010, en un acto que fue seguido por vecinos, autoridades locales y referentes del sector artístico. La pieza fue definida por sus creadores como un símbolo de lazos y conexiones humanas, con un enfoque abierto a la interpretación del público.

«La idea es que cada uno pueda mirar con libertad y encontrar en la escultura lo que quiera», explicaba Marian hace ya 16 años cuando se inauguró la obra.