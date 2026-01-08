Falleció la artista olavarriense que fue coautora de la escultura «Vínculos»

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

La artista Marian Jael Angeletti de Cueto (38) falleció este miércoles 7 de enero. Su figura tiene especial relevancia para Olavarría por haber sido coautora de la escultura “Vínculo”, emplazada en la rotonda de las avenidas Del Valle y Pellegrini.

Angeletti de Cueto —junto al escultor Cristian Bulant— inauguró la obra en julio de 2010, en un acto que fue seguido por vecinos, autoridades locales y referentes del sector artístico. La pieza fue definida por sus creadores como un símbolo de lazos y conexiones humanas, con un enfoque abierto a la interpretación del público.

«La idea es que cada uno pueda mirar con libertad y encontrar en la escultura lo que quiera», explicaba Marian hace ya 16 años cuando se inauguró la obra.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!