Federico Chingotto fue declarado «Personalidad destacada del deporte» de la provincia de Buenos Aires

La Legislatura bonaerense convirtió en Ley el proyecto presentado por el senador provincial Dr. Eduardo “Bali” Bucca para declarar al jugador profesional de padel, Federico Chingotto, como Personalidad Destacada del Deporte, en reconocimiento a su brillante trayectoria y su ejemplo de esfuerzo, dedicación y humildad.

El proyecto primero tuvo la aprobación en la Cámara de Senadores y finalmente fue sancionado por la Cámara de Diputados, consolidando un homenaje histórico para el pádel argentino y para Olavarría, ciudad natal de Chingotto.

“Con esta Ley no solo reconocemos a Fede, sino también el crecimiento que está teniendo el pádel en toda la provincia. Es un deporte que hoy vemos multiplicarse en canchas, clubes y escuelas, y que tiene el enorme desafío de llegar a ser olímpico en los próximos años. Acompañar a nuestros deportistas es también fortalecer ese camino”, expresó Bucca tras la aprobación. A propósito de esto agregó: “lo vemos también en Bolívar, que durante estas semanas por ejemplo, se está jugando la fecha provincial de padel en nuestra ciudad”.

Durante el debate en comisiones, el propio Chingotto había participado por videollamada desde España, donde compite en el circuito internacional, y compartió su emoción: “Mi sueño era estar en la elite del padel mundial. Vengo de una familia humilde y nos costó muchísimo llegar. Cada entrenamiento y cada partido son una forma de devolver ese esfuerzo y sacrificio. Este reconocimiento es un orgullo enorme para mí y para mi ciudad”.

A sus 28 años, Federico Chingotto se consolidó como una de las grandes figuras del padel internacional, alcanzando la pareja número 2 del mundo en el ranking Premier Padel. Su estilo de juego, su garra y sus valores dentro y fuera de la cancha lo transformaron en un referente admirado por sus pares y por el público.

“Federico Chingotto no es sólo un gran profesional, es una excelente persona, reconocida por todos por sus valores humanos. Nos llena de orgullo que un bonaerense de Olavarría esté hoy en la elite del padel mundial y represente de la mejor manera a nuestra provincia. Con esta Ley, la Provincia de Buenos Aires reconoce ese recorrido y lo celebra”, concluyó el senador y médico Bucca.