Industriales Pymes Argentinos le reclamó al Gobierno dialogar “para evitar una catástrofe”

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) — El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, le reclamó al Gobierno Nacional “dialogar” para evitar una catástrofe mayor en el empleo.

Luego de celebrar el Día de la Industria, y por medio de un comunicado, remarcó el trabajo que realizan las fábricas para continuar produciendo, en un contexto donde las importaciones impulsan una caída significativa en el sector.

“A pesar de la crisis provocada por la baja del consumo, el aumento de los costos y la apertura indiscriminada de la importación, las industrias continúan haciendo un esfuerzo descomunal para mantenerse abiertas”, indicó Rosato.

En la misma línea, le exigió a la gestión del presidente Javier Milei “que reordene las prioridades del esquema económico” y mantenga un “diálogo constructivo” con los industriales de las pequeñas y medianas empresas para evitar la profundización de la pérdida de empleo, “que ya dejó afuera del sistema a más de 40.000 trabajadores”.

Para finalizar, el presidente de IPA “valoró la estabilidad macroeconómica”, sin embargo, señaló que eso no se puede dar “a cualquier costo” y recordó que, desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA), “reiteran” de forma constante un pedido de audiencia con el presidente Milei y con el ministro de Economía, Luis Caputo.

“(Caputo) No solo nunca se reunió con el sector pyme industrial, sino que ahora se anuncia que participará de un foro de emprendedores en Paraguay, siendo una contradicción en su accionar, en el mejor de los casos”, concluyó.

