Mantenimiento y limpieza en distintos puntos del partido

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

Durante la jornada de este jueves se realizaron diversas tareas de mantenimiento y limpieza en diferentes sectores del partido de Olavarría, coordinadas por áreas municipales y delegaciones.

En la localidad de Sierras Bayas, se ejecutaron trabajos de limpieza y rectificación del canal ubicado de forma paralela a la calle Rivadavia, en el sector lindero a la intersección con Figueroa Alcorta. Las tareas en la zona serrana buscan mejorar el escurrimiento y responder a solicitudes de los vecinos del sector.

En la ciudad de Olavarría, el operativo de mantenimiento y mejora vial se desplegó en dos frentes mediante la utilización de maquinaria pesada:

Barrio Pawlonia: los trabajos se concentraron en el cuadrante delimitado por las avenidas Antártida Argentina e Islas Malvinas, y las calles 108 y 118.

Zona de Actividades Logísticas (ZALO): se realizaron labores de mantenimiento en las calles internas del sector ubicado sobre la prolongación norte de la avenida Pellegrini, tras el cruce con la Ruta Nacional 226.

