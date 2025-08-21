Maximiliano Wesner oficializó el programa «Clubes en Marcha» y asistirá con 200 millones de pesos a instituciones de la ciudad

Este miércoles se firmaron los distintos convenios.

Con un acto en el Salón Rivadavia, el intendente municipal Maximiliano Wesner firmó los convenios con instituciones de Olavarría se beneficiarán con el programa «Clubes en Marcha».

Esta propuesta del gobierno municipal que tiene como objetivo acompañar a los clubes de distintos puntos del Partido de Olavarría, en este caso a partir del financiamiento para el desarrollo de obras, para permitirles llevar adelante mejoras estructurales en sus sedes y de esa manera seguir brindando contención y actividades a sus respectivas comunidades.

El Municipio invertirá un total de 200 millones de pesos que van a estar destinado a refacciones, ampliaciones, mejoras, reparaciones, edilicias y de infraestructura de 33 instituciones.

Este miércoles firmaron convenios: Club Atlético La Esperanza, Club Social y Deportivo El Provincial, Club Atlético y Social Cemento San Martin, Club Atlético Huracán de Blanca Grande, Tiro Federal Argentino de Olavarría, Club Social y Deportivo El Fortín, Club Social y Deportivo Pourtalé, Club de Pescadores Deportivos Ciudad de Olavarría, Club Atlético Pueblo Nuevo, Futbol Club Santa Luisa, Club Social y Deportivo Estrella de Villa Floresta, Club Atlético Estudiantes, Club Social y Deportivo Loma Negra, Club Social y Deportivo Álvaro Barros, Club olavarriense de Automodelismo, Club Social y Deportivo Municipales de Olavarría, Club Independiente San Miguel, Club 3 Hermanos de Blanca Chica, Club Social y Deportivo Independiente de Nueva Villa Alfredo Fortabat , Club Atlético Boca Junior de Olavarría, Sociedad de Fomento Mariano Moreno, Club de Deportes La Pedrera, Club Social y Deportivo Espigas, Club Atlético Hinojo, Club Atlético Sierra Chica, Club Atlético y Social Recalde, Club Social y Deportivo Muñoz, Club Durañona, Racing Atletic Club, Club Hípico de Olavarría, Agrupación Social Cultural y Deportiva Granito Rojo de Sierra Chica, Fútbol Club Ferro Carril Sud y Centro Comunitario Santa Águeda.