“Música bajo las estrellas” abrió el 2026 con una noche a puro sonido local en el Centro Cultural San José

El ciclo “Música bajo las estrellas” tuvo su primera noche del 2026 este sábado en el patio del Centro Cultural Municipal San José, con una propuesta que combinó música en vivo y un entorno al aire libre que acompañó la convocatoria.

Desde las 20:30 horas, un buen marco de público se acercó al tradicional espacio cultural para disfrutar de las presentaciones de Barriga y Amor Descartable, dos proyectos locales que fueron protagonistas de la apertura del ciclo.

El show se desarrolló en el patio del San José, un escenario que volvió a funcionar como punto de encuentro para disfrutar de artistas de la ciudad en una noche marcada por el clima distendido y la cercanía con el público.

La propuesta forma parte de la agenda de actividades de verano en Olavarría, que continúa sumando alternativas culturales en distintos espacios de la ciudad.