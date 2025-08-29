Novedades Mercedes-Benz: Test Drive de la nueva Vito y el nuevo CLA 200 Progressive



El pasado 19 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Bahía Blanca un test drive organizado por Prestige Auto SAU y Bari Concesionario Oficial Mercedes-Benz en Tandil, Olavarría, Bahía Blanca y alrededores. Clientes e invitados tuvieron la oportunidad de manejar y conocer de cerca dos de las grandes novedades de la marca: la nueva Vito (en sus versiones Tourer y Mixto) y el elegante CLA 200 Progressive.

Un momento único: conocer la nueva Vito al volante.

Durante la jornada, los asistentes pudieron experimentar la versatilidad de la Vito, que en su versión Tourer ofreció todo el confort y la tecnología para el transporte de hasta nueve pasajeros, mientras que la versión Mixto demostró su practicidad para el traslado de mercaderías y equipos de trabajo, combinando espacio de carga con capacidad para cinco ocupantes. Ambas versiones exhibieron su nuevo diseño, la conectividad avanzada del sistema multimedia MBUX con pantalla táctil de 10,25 pulgadas y las asistencias de seguridad más recientes.

Cada detalle de la nueva Vito combina diseño, comodidad y tecnología.



El test drive también incluyó a el nuevo CLA 200 Progressive, que cautivó con su silueta deportiva de coupé y un interior tecnológico con doble pantalla de 10,25 pulgadas. Los invitados pudieron comprobar la potencia de su motor de 163 CV, la eficiencia de sus asistentes de conducción y el confort premium que caracteriza a la marca.

Nuevo CLA 200 Progressive, un sedán con carácter deportivo y elegancia



El encuentro reunió a clientes, prensa y representantes de la marca en un ambiente distendido, donde además de probar los vehículos, los participantes tuvieron la oportunidad de dialogar con asesores comerciales y especialistas sobre las características técnicas y ventajas de cada modelo.



Una jornada pensada para que los clientes vivan de cerca las novedades de Mercedes-Benz.

Con este tipo de experiencias, Prestige Auto SAU reafirma su compromiso de acercar las últimas novedades de Mercedes-Benz al público argentino, ofreciendo innovación, confort y seguridad en cada uno de sus vehículos.



La nueva Vito y el nuevo CLA 200 Progressive ya se encuentran disponibles en Bari Concesionario Oficial Mercedes-Benz para quienes quieran conocerlos en detalle.