Nueva advertencia del Municipio por intentos de estafa vinculados a turnos de vacunación

El Municipio de Olavarría emitió una nueva advertencia a la comunidad ante la detección de llamados telefónicos presuntamente destinados a cometer estafas bajo la modalidad de gestión de turnos de vacunación.

Desde el Gobierno local aclararon que el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” no realiza ningún tipo de llamada telefónica para otorgar o gestionar turnos de vacunación, y remarcaron que el Municipio no efectúa comunicaciones de esa índole.

La advertencia surge a partir de reportes sobre contactos telefónicos en los que una persona simularía ser trabajador o trabajadora del Hospital Municipal, con el objetivo de obtener información personal.

Según se indicó, la modalidad consistiría en un llamado en el que el interlocutor se presenta como integrante del sistema de salud local para gestionar supuestos turnos, instancia en la que podría intentar recabar datos sensibles.

Frente a esta situación, se solicita a la comunidad no atender este tipo de llamados o, en caso de hacerlo, no brindar datos personales, bancarios ni contraseñas por vía telefónica, dado que ninguna entidad —ya sea del ámbito de la salud, pública o privada— realiza gestiones oficiales mediante ese mecanismo.

Asimismo, se recomienda cortar inmediatamente la comunicación y dar aviso a las autoridades.

Ante cualquier situación sospechosa, se puede contactar al 911, correspondiente al servicio de emergencias policiales, o al 147, línea de atención ciudadana del Municipio de Olavarría.