Obras hidráulicas en el arroyo Tapalqué: retiran sedimentos a la altura del puente de la avenida Sarmiento

Se pusieron en marcha trabajos de limpieza y mantenimiento en el cauce del arroyo Tapalqué, específicamente en la zona norte de la planta urbana de Olavarría. Las tareas se concentran en el sector de la calle Brown, en las inmediaciones del puente de la avenida Sarmiento.

El objetivo principal de la obra es el retiro de sedimentos y bancos de arena que se acumularon tras las crecidas registradas durante los años 2024 y 2025.

Según se informó, estas intervenciones permiten recuperar la sección útil del arroyo, lo que mejora el drenaje del agua y previene inconvenientes ante futuras precipitaciones intensas.

Los trabajos forman parte de una licitación del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires destinada a la región centro (Departamento Zona V). La planificación local está a cargo de la Dirección de Hidráulica municipal, que coordina el cronograma para intervenir en diferentes tramos del curso de agua.