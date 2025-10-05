Olavarría, alerta naranja: El viento sopló a casi 90 kilómetros y causó daños en distintos puntos de la ciudad

En la tarde noche de este sábado se registró una fuerte tormenta que descargó una importante cantidad de agua y además provocó daños en distintos puntos de la ciudad y las localidades.

En el predio ferial de la Sociedad Rural de Olavarría la tormenta generó importantes destrozos y obligó a suspender la cena organizada por la institución ruralista.

También se registraron importantes daños en el Club Social y Deportivo Loma Negra.

El Municipio, desde el área de Defensa Civil, brindaron un detallado informe de los daños provocados por la tormenta

Informe de servicios – Evento meteorológico

En el transcurso de la jornada se recibieron llamados por los siguientes servicios:

• Saavedra y Lamas: poste de luz caído.

• Alsina y Juan XXIII: palo en la vía pública.

• Calle 10 bis y Urquiza: cable sobre la cinta asfáltica.

• Rivadavia 900: poste de luz en la vía pública.

• Loma Negra, calle Perón 1678: voladura de techo.

• Calle Errecarte y Cochitué: plantas caídas sobre la calzada.

• Enlace Néstor Kirchner km 11: plantas caídas sobre la ruta.

• Ruta 51, acceso a Santa Luisa: plantas caídas en la vía pública.

Condiciones meteorológicas observadas:

• Vientos constantes: 62 km/h.

• Ráfagas máximas: 89 km/h (19:20 hs aprox.).

• Precipitación registrada en Olavarría: 17,5 mm (estación meteorológica).

• Precipitación en localidades aledañas: 35/40 mm.