Olavarría, alerta naranja: El viento sopló a casi 90 kilómetros y causó daños en distintos puntos de la ciudad
En la tarde noche de este sábado se registró una fuerte tormenta que descargó una importante cantidad de agua y además provocó daños en distintos puntos de la ciudad y las localidades.
En el predio ferial de la Sociedad Rural de Olavarría la tormenta generó importantes destrozos y obligó a suspender la cena organizada por la institución ruralista.
También se registraron importantes daños en el Club Social y Deportivo Loma Negra.
El Municipio, desde el área de Defensa Civil, brindaron un detallado informe de los daños provocados por la tormenta
Informe de servicios – Evento meteorológico
En el transcurso de la jornada se recibieron llamados por los siguientes servicios:
• Saavedra y Lamas: poste de luz caído.
• Alsina y Juan XXIII: palo en la vía pública.
• Calle 10 bis y Urquiza: cable sobre la cinta asfáltica.
• Rivadavia 900: poste de luz en la vía pública.
• Loma Negra, calle Perón 1678: voladura de techo.
• Calle Errecarte y Cochitué: plantas caídas sobre la calzada.
• Enlace Néstor Kirchner km 11: plantas caídas sobre la ruta.
• Ruta 51, acceso a Santa Luisa: plantas caídas en la vía pública.
Condiciones meteorológicas observadas:
• Vientos constantes: 62 km/h.
• Ráfagas máximas: 89 km/h (19:20 hs aprox.).
• Precipitación registrada en Olavarría: 17,5 mm (estación meteorológica).
• Precipitación en localidades aledañas: 35/40 mm.