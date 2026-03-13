Olavarría celebrará la Fiesta de San Patricio con cerveceros artesanales en el Parque Mitre

El próximo sábado 21 de marzo se realizará en el Parque Mitre una nueva edición de la Fiesta de San Patricio, una propuesta impulsada por cerveceros artesanales de Olavarría con el acompañamiento del Municipio.

El evento comenzará a las 19 horas y se desarrollará sobre la avenida Almirante Brown, en el tramo comprendido entre Belgrano y Necochea. En ese sector se concentrarán los puestos cerveceros, propuestas gastronómicas y espectáculos de música en vivo.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se informó que se dispondrá un operativo de tránsito para ordenar la circulación vehicular y peatonal en la zona durante el desarrollo de la actividad.

La organización cuenta además con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y la Subsecretaría de Cultura, áreas que mantuvieron reuniones con los organizadores para coordinar la realización del evento.

Según se indicó, la propuesta busca promover la actividad de los cerveceros artesanales y dar visibilidad a distintos emprendimientos locales, además de ofrecer una alternativa recreativa para la comunidad.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico señalaron que la iniciativa forma parte de una política orientada a fortalecer este sector productivo local y generar espacios de encuentro con la comunidad.

También se remarcó que este tipo de eventos genera movimiento en distintos rubros de la economía local, como proveedores gastronómicos, servicios de sonido, transporte y personal de asistencia, entre otros.