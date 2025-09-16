Olavarría recibió la etapa regional de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025

En la mañana de este martes, el gimnasio del Club Racing de Olavarría fue sede del acto formal que dio inicio a la etapa regional de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025, una iniciativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que cuenta con el acompañamiento del Municipio de Olavarría. La misma es destinada a chicos y chicas de 6° año del nivel primario de distintos establecimientos educativos, tanto de gestión pública como privada.

El acto de apertura contó con la participación del Intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la Jefa Regional de Educación Marta Casanella, el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet y el director de Deporte Social Pablo Coniglio, profesores, docentes y familiares.

En la oportunidad, Wesner destacó que “los Juegos Escolares Bonaerenses no se tratan solo de la competencia deportiva sino, a través de ella, generar un espacio de encuentro, de inclusión y desarrollo”.

Una vez hecha la apertura formal, distintos espacios deportivos de la ciudad fueron dispuestos para que diferentes disciplinas inicien la competencia por el boleto a la etapa final que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata.

Cabe destacar que los Juegos Escolares Bonaerenses cuentan con la coordinación y dirección de profesores y profesoras de la Subsecretaría de Deportes del Municipio.