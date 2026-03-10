Piden cadena de oración por la salud de un jinete accidentado en Olavarría

A través de las redes sociales, familiares y allegados de Ceferino Molina iniciaron una cadena de oración tras las graves lesiones sufridas por el jinete durante una actividad desarrollada el pasado domingo en la ciudad.

Según se informó, Molina protagonizó un accidente en el marco de la jineteada de Olavarría, lo que le provocó heridas de consideración. El parte difundido por sus allegados indica que el jinete sufrió la fractura de su clavícula, de seis costillas y la fisura de tres vértebras. Además, el impacto afectó ambos pulmones.

Debido a la complejidad de su cuadro, Ceferino Molina se encuentra internado en el área de terapia intensiva, bajo asistencia respiratoria mecánica.

«Pedimos cadena de oración para su mejoría», expresaron desde su entorno cercano ante la delicada situación de salud que atraviesa.