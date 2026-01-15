Recambio de cartelería y piezas gráficas en refugios y paradas de colectivos

El Municipio de Olavarría informa que en transcurso de los últimos días se puso en marcha un dispositivo de recambio de cartelería y piezas gráficas en refugios y paradas de colectivo, labor que es realizada desde la Secretaría de Protección Ciudadana.

Se trata de la primera etapa de un abordaje que se inició sobre los puntos más utilizados por usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, como lo son las paradas ubicadas en el centro, pero también en inmediaciones de establecimientos educativos, centros de salud y edificios públicos.

El recambio surge a partir de la necesidad originada por la presencia de cartelería que se hallaba vandalizada o también afectada debido al paso del tiempo. Ahora se puede apreciar cada uno de los recorridos que llevan a cabo las distintas líneas identificados por colores en el trazado urbano.

Las tareas continuarán, dando abordaje a los distintos puntos del casco urbano local.