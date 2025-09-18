Representantes de Coopelectric en una importante reunión en Tandil

La comisión directiva de APEBA, Federación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante este jueves una reunión en la sede de la Usina de Tandil, ubicada en Nigro 575.

El encuentro fue encabezado por el presidente de APEBA, Oreste Binetti, y por el titular del Directorio de la Usina, Oscar Teruggi. Contó con la participación del presidente del Consejo de Administración de Coopelectric Alberto Miotti y de los representantes de las cooperativas distribuidoras de energía de Azul, Chacabuco, Colón, Luján, Mariano Moreno (9 de Julio), Necochea, Pergamino, Rojas, Saladillo, Salto y Tres Arroyos.

Durante la reunión se abordaron las problemáticas que atraviesa actualmente el sector eléctrico, con especial foco en el plan de pagos impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación.

Al respecto, el presidente de APEBA, Oreste Binetti, expresó: “La principal preocupación del sector radica en quiénes firmaron y quiénes no firmaron el plan de pago que propuso la Secretaría de Energía: un esquema a 8 años, con el 50% de la tasa del Banco Nación y un año de gracia. Hoy lo hemos firmado, y si tenemos el valor del VAD (Valor Agregado de Distribución) que corresponde, creemos que podremos cumplirlo. De lo contrario, dentro de un año estaremos en las mismas condiciones que hace algunos meses atrás”.

Binetti remarcó que históricamente las distribuidoras nucleadas en APEBA se han caracterizado por mantener al día sus compromisos con Cammesa: “Nunca se le debió a nuestro proveedor de energía. Si hubo retrasos de uno o dos meses, inmediatamente se regularizaron. Pero con la pandemia, la crisis, y los congelamientos tarifarios, nos vimos obligados a contraer la deuda que hoy enfrentamos. Según el tamaño de cada distribuidora, las cifras son distintas, pero en todos los casos resultan significativas y preocupantes para las mismas”.