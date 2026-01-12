Rock y artistas locales coparon las escalinatas de la Casa del Bicentenario

En el marco de “Olavarría en Verano”, el pasado fin de semana se vivió una nueva jornada de fuerte convocatoria con Rock en Bicentenario, una propuesta que reunió a decenas de vecinos y vecinas en uno de los espacios públicos más elegidos de la ciudad.

La actividad comenzó minutos después de las 20 horas, con un escenario montado especialmente frente a las escalinatas de la Casa del Bicentenario, a espaldas del arroyo Tapalqué, y fue organizada por la Subsecretaría de Cultura del Municipio. El público disfrutó de música en vivo en un entorno al aire libre que se consolidó como punto de encuentro cultural durante el verano.

Sobre el escenario se presentaron Los Bredda, Los Pacientes del Doctor Álvarez y El Mundo Limón, mientras que durante toda la noche funcionó un patio gastronómico y cervecero, que acompañó la propuesta artística.

La iniciativa tendrá continuidad en las próximas semanas. El sábado 17 de enero será el turno de Surco, Supernova y Viajando a Mercurio; el sábado 24 de enero se presentarán La Sexta Napolitana, Otra Vuelta y Caos; y el domingo 1 de febrero cerrarán Jalea, Las Aves Gigantes y La Familia Bermúdez.

Desde el Municipio destacaron que “Olavarría en Verano” continuará durante enero y febrero con actividades recreativas, deportivas y culturales, libres y gratuitas, invitando a la comunidad a seguir disfrutando de la ciudad y las localidades a través de una agenda pensada para todos los públicos.