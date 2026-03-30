Se recomienda no circular: Se derrumbó un puente en el acceso a Recalde tras la crecida del agua

Un puente ubicado en el camino de acceso a Recalde se derrumbó como consecuencia de la crecida generada por las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas.

El sector afectado se encuentra en el ingreso desde la Ruta Nacional 226, donde se registran las mayores complicaciones, tanto para el tránsito como para el acceso a la localidad y a establecimientos rurales.

Desde las primeras horas de este lunes, equipos de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Olavarría trabajan en el lugar con maquinaria pesada, entre ellas retropalas y excavadoras, para intervenir sobre el área afectada.

Además, se dispuso el envío de material desde la ciudad para avanzar en las tareas de reparación, en un contexto donde también se ven afectados campos de la zona por el aporte de agua proveniente de la cuenca del Vallimanca.

Mientras se desarrollan los trabajos, se mantiene la recomendación de no circular por el sector debido al estado del camino y los riesgos existentes.