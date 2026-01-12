Trabajos municipales para mejorar calles en los barrios Isaura y Minero

El Municipio de Olavarría continúa desarrollando tareas de mantenimiento y mejora de calles en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y las condiciones de circulación en los barrios.

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se informó que durante los últimos días se ejecutaron trabajos con personal y maquinaria municipal en las calles 108 y 110 del barrio Isaura. Las tareas apuntaron al mejoramiento del estado de las calzadas, afectadas por el desgaste y las condiciones climáticas.

En la mañana de este lunes, los trabajos se trasladaron al barrio Minero y al sector comprendido por avenida Colón y Ruta 60, donde se desplegó equipamiento vial de la Municipalidad para realizar intervenciones similares.

Desde el área se remarcó que este tipo de acciones se llevan adelante de manera permanente en distintos sectores de la ciudad, no solo para mejorar el estado de las calles internas, sino también para favorecer la correcta evacuación del agua y prevenir anegamientos.

En paralelo, el Municipio avanzó durante la jornada de hoy con tareas de limpieza de microbasurales en inmediaciones de la rotonda de avenida Eva Perón, entre avenida Avellaneda y el Camino a Frontera Sur. Allí se realizó el retiro de diversos materiales arrojados de manera irregular, que generan inconvenientes ambientales y representan un riesgo para la salud pública.

Desde el área de Protección Ciudadana recordaron que estas conductas están contempladas en la Ordenanza Municipal 195/84, que prevé sanciones económicas para quienes arrojen o depositen basura, animales muertos o residuos en lugares no habilitados, así como también por mantener baldíos en mal estado de higiene o sacar residuos fuera de los días y horarios permitidos.

Por último, se solicitó a la comunidad denunciar este tipo de situaciones a través de la línea de atención ciudadana 147 o mediante WhatsApp al programa Vecinos En Red, al número 2284-544817.