Transporte de granos: fijan nueva tarifa de referencia y advierten por costos y competencia desleal

En un contexto de alta sensibilidad por los costos logísticos, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas presentó una nueva tarifa orientativa para el transporte de cereales y oleaginosas, vigente desde marzo de 2026.

La herramienta busca ordenar el mercado y servir como referencia en la negociación entre transportistas y dadores de carga, en un escenario atravesado por la volatilidad económica y la dispersión de precios.

El esquema fue desarrollado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la entidad, con participación de cámaras de distintas regiones del país y con validación técnica de la Universidad de Buenos Aires.

Costos bajo la lupa

El modelo contempla 50 estructuras tarifarias según tipo de recorrido —corta, media y larga distancia—, con trayectos que van de 1 a 1500 kilómetros y valores expresados por tonelada transportada.

Uno de los puntos centrales es la diferenciación entre costos fijos y variables. Entre los primeros se incluyen salarios, seguros y patentes, mientras que los segundos están dominados por el combustible y los neumáticos, considerados los factores más sensibles.

Desde la entidad remarcaron que el combustible pasó a ser el componente con mayor impacto en la estructura de costos.

Valores de referencia

La tabla difundida muestra una escala según distancia:

100 km: alrededor de $25.389 por tonelada

alrededor de $25.389 por tonelada 500 km: más de $77.700 por tonelada

más de $77.700 por tonelada 1500 km: cerca de $148.417 por tonelada

Además, se fijó un valor de $223.180 por día en concepto de estadía, un costo que incide cuando se registran demoras en carga o descarga.

Estacionalidad y dinámica del sector

El esquema también incorpora la estacionalidad propia del transporte de granos. En la zona núcleo, la demanda se concentra en los meses posteriores a la cosecha, con picos de actividad durante unos cuatro meses y períodos más extensos de menor movimiento.

En cambio, en los trayectos de larga distancia, el flujo tiende a ser más estable durante el año, influido por factores como la distancia a puertos y cambios en la logística de almacenamiento.

Reclamos del sector

El presidente de FADEEAC, Cristian Sanz, señaló que el esquema apunta a transparentar costos y mejorar condiciones en la actividad.

“Hoy los transportistas están en una posición muy débil para negociar. En muchos casos, los valores que se terminan pagando están muy por debajo de la referencia”, advirtió.

En ese sentido, indicó que en el mercado se convalidan tarifas cercanas al 70% de los valores sugeridos, en función de la demanda.

Además, volvió a plantear la preocupación por la informalidad: “Es muy difícil dimensionar cuánto del transporte opera fuera del sistema, pero está claro que en el segmento de granos hay menos controles”.

Según señalaron desde la entidad, la falta de fiscalización —como la ausencia de balanzas y controles oficiales— genera distorsiones y afecta a quienes trabajan dentro de la normativa.

La nueva matriz tarifaria será actualizada de manera periódica y busca aportar previsibilidad en una actividad clave para la cadena agroindustrial.