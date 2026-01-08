Tras la tragedia, convocan a un abrazo simbólico en la residencia “La Sabiduría”

Familiares y allegados a la residencia geriátrica “La Sabiduría” convocaron a un abrazo simbólico que se realizará este sábado 10 de enero a las 10 de la mañana en la puerta del establecimiento, ubicado en el barrio Isaura.

La convocatoria fue difundida a través de redes sociales y plantea un encuentro de carácter simbólico en apoyo a Sergio, propietario del geriátrico, y a sus dos hijos, en el contexto generado tras el incendio ocurrido el lunes por la noche en el lugar.

El hecho que dio origen a la situación es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 de Olavarría, a cargo de la doctora Paula Serrano, en una causa caratulada “incendio y averiguación de causales de muerte”.

El propietario de la residencia continúa internado en terapia intensiva desde la noche en que ocurrió el incendio y aún no pudo prestar declaración en el marco de la causa.