Una hinojense se convirtió en la primera mujer en asumir como Secretaria de Coordinación del Complejo Penitenciario de Sierra Chica

Por primera vez en la historia del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, una mujer ocupa el cargo de Secretaria de Coordinación.

Se trata de Vanesa Bahl, nacida en Hinojo, quien asumió este martes junto al nuevo jefe del Complejo, Gastón Collado, en un acto celebrado en la Plaza de Armas de la Unidad 27 Sierra Chica.

La ceremonia fue presidida por el subjefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Javier Cáceres, y se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Bahl comenzó su carrera en el Servicio Penitenciario Bonaerense en 1997, cuando ingresó a la Escuela de Cadetes siendo muy joven, tras mudarse de Hinojo a La Plata. Integrante de la novena promoción femenina, tiene el grado de Inspectora Mayor del escalafón general y acumula una extensa trayectoria que la llevó por distintas unidades de la provincia: Los Hornos, Sierra Chica, Batán, San Martín, Mercedes, Junín y Azul.

Precisamente en Azul escribió otro capítulo histórico: el 14 de octubre de 2025, en el aniversario número 94 de la Unidad 7, asumió como directora de esa unidad masculina, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.

El Complejo Penitenciario Centro Zona Sur que ahora encabeza junto a Collado está integrado por las Unidades 2, 27 y 38 de Sierra Chica y la Unidad 17 de Urdampilleta.