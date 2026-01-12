Vuelven los Mercados Bonaerenses con descuentos y productores locales

Este martes 13 de enero se realizará una nueva edición de Mercados Bonaerenses en Olavarría, una propuesta que combina producción local, alimentos de calidad y precios accesibles para los vecinos y vecinas de la ciudad.

La feria se desarrollará en el parque Helios Eseverri, sobre avenida De los Trabajadores y Alsina, en el horario de 9 a 15 horas, y contará con la participación de productores locales y un camión del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

Quienes se acerquen podrán encontrar una amplia variedad de productos elaborados en la región, entre ellos panificados dulces y salados, frutas y verduras, miel, plantas y plantines, bebidas, alfajores, dulces artesanales y productos sin TACC, entre otras opciones.

Uno de los atractivos principales de esta edición será la presencia del camión provincial, que ofrecerá lácteos y pastas con un 40% de descuento para quienes abonen con Cuenta DNI, con un tope de reintegro de 6.000 pesos.

Mercados Bonaerenses es una iniciativa que busca acercar a productores y consumidores, fortalecer el consumo de alimentos elaborados en la provincia y generar espacios de comercialización directa, promoviendo el desarrollo local y el acceso a alimentos a precios justos.

Desde la organización se recomienda a quienes asistan llevar bolsas reutilizables y maples de huevo, para facilitar las compras y reducir el uso de plásticos.

Una oportunidad para recorrer la feria, apoyar a los productores locales y aprovechar promociones en un espacio al aire libre y pensado para toda la comunidad.