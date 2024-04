Cobertura En Línea: Maximiliano Wesner anunció que trabaja para que Olavarría cuente con una UTOI de la Policía

El anuncio se realizó en un acto que tuvo lugar este lunes por la mañana en el Comando de Prevención Rural de Olavarría donde se presentaron 8 nuevos agentes destinados al CPR local.

Ph: En Línea Noticias – CPR Olavarría – Wesner participó del acto de presentación de nuevos 8 efectivos del Comando de Prevención Rural Olavarría

Este lunes el intendente municipal, Maximiliano Wesner tomó parte de un acto que se llevó adelante en la sede del Comando de Prevención Rural donde fueron presentados los ocho nuevos agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires que se suman a prestar servicios en nuestra ciudad en materia de seguridad rural.

Los flamantes ocho agentes fueron formados en la Sede Central de la Escuela de Policía Juan Vucetich y se especializaron en seguridad rural en la sede Olavarría que funciona en el Cerro Luciano Fortabat.

En el acto estuvo presente el subsecretario de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio y el superintendente de Seguridad Rural de la policía de la provincia de Buenos Aires, comisario General, Walter Fernández Mamani. A estas autoridades se sumaron funcionarios municipales y autoridades de La Bonaerense con asiento en Olavarría.

Maximiliano Wesner y una base UTOI en Olavarría

Ph: Maximiliano Wesner con Eduardo Aparicio, funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia

Al hacer uso de la palabra durante el acto, el intendente municipal, Maximiliano Wesner felicitó a los nuevos ocho efectivos que se suman al CPR de Olavarría y celebró el trabajo articulado de las instituciones, la provincia y el municipio, «para poder repatriar estos efectivos que conocen el territorio, que conocen la ruralidad y se han formado en ella. Eso para nosotros como gestión es más que importante porque viene a sumarse a un programa de fortalecimiento en materia de seguridad, en materia preventiva que venimos articulando con la Provincia y con las instituciones para poder garantizar en este caso a nuestros productores rurales mayor presencia.»

En la misma línea, el intendente municipal, Maximiliano Wesner resaltó con ahincó el trabajo articulado con la provincia y recordó una entrega de patrulleros que se realizó meses atrás en el Cerro Luciano Fortabat y expresó además que en los próximos días acá en Olavarría se llevará adelante una prueba del funcionamiento de las aeronaves no tripuladas (drones) que el Ministerio de Seguridad lanzó meses atrás para destinarlos como elementos de prevención en materia de seguridad rural.

Por otro, Maximiliano Wesner anunció que está trabajando con el Ministerio de Seguridad de la provincia para instalar una base UTOI en Olavarría y poder «repatriar» a siete efectivos olavarrienses que están prestando servicios en el Conurbano bonaerense. «La idea es poder tenerlos nuevamente en nuestra ciudad no solamente por una cuestión personal de cada uno de ellos porque son agentes de la provincia de buenos aires sino es un pedido que le he hecho en el marco del programa de seguridad que me ha presentado el subsecretario de protección ciudadana Elías Quintas y le he llevado al ministro para poder fortalecer la seguridad en nuestro territorio», dijo Maximiliano Wesner.

La base UTOI que anunció Maximiliano Wesner es una división de la Policía de la provincia y significa Centro de Comando Operativo la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas.

